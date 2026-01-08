Внимание, розыск: пропал 65-летний Михаэль Битон из Сдерота

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 65-летнего Михаэля Битона, проживающего в Сдероте. В последний раз его видели 8 января в Ашкелоне, недалеко от медицинского центра "Барзилай".

Приметы: рост 1.70, худощавый, седые волосы, подстриженная седая борода.

Описание одежды и обуви: серые спортивные штаны, белая рубашка, серый свитер, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6620456.