08 января 2026
08 января 2026
08 января 2026
последняя новость: 14:01
08 января 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

Внимание, розыск: пропал 65-летний Михаэль Битон из Сдерота

время публикации: 08 января 2026 г., 13:56 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 13:56
Внимание, розыск: пропал 65-летний Михаэль Битон из Сдерота
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля просит помощи общественности в поиске пропавшего 65-летнего Михаэля Битона, проживающего в Сдероте. В последний раз его видели 8 января в Ашкелоне, недалеко от медицинского центра "Барзилай".

Приметы: рост 1.70, худощавый, седые волосы, подстриженная седая борода.

Описание одежды и обуви: серые спортивные штаны, белая рубашка, серый свитер, черные туфли.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении пропавшего, просят обращаться по телефонам 100 или 08-6620456.

Израиль
