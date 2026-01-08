В Бней-Браке проведен рейд в "борделе на дому"

Полиция выявила в Бней-Браке, на улице Бен-Гурион, квартиру, которая использовалась как бордель.

В ходе обыска были изъяты 14 мобильных телефонов, секс-игрушки и наличные деньги на общую сумму 2780 шекелей. 61-летняя владелица заведения и 41-летняя работница были задержаны для допроса.

После беседы работницу отпустили, а в отношении владелицы борделя начато расследование – по решению суда срок содержания ее под стражей продлен до 12 января.

Напомним, с 1 января 2021 года в Израиле вступил в силу закон, запрещающий покупать услуги секс-индустрии (закон был принят в 2018 году). Согласно этому закону, приобретение секс-услуг и пребывание в месте, где предоставляются такие услуги, считаются уголовным преступлением. Размер штрафа за приобретение секс-услуг составляет 2000 шекелей за первое нарушение и 4000 шекелей за повторное нарушение. В отдельных случаях прокуратура может предъявить обвинения в уголовном преступлении, и тогда максимальный размер штрафа составит до 75300 шекелей. Кроме того, полицейские могут выписывать штраф всем присутствующим на месте преступления, не занимаясь выяснением обстоятельств их присутствия в месте, предназначенном для покупки секс-услуг.

В конце июня 2025 года Кнессет продлил запрет на потребление секс-услуг еще на пять лет.