В Мевасерет-Ционе в результате падения с дерева тяжело травмирован пожилой мужчина

Днем 8 января в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" был доставлен мужчина примерно 70 лет, получивший тяжелую травму головы в результате падения с дерева во дворе дома в Мевасерет-Ционе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший был доставлен в травматологическое отделение в бессознательном состоянии.