08 января 2026
Израиль

В Мевасерет-Ционе в результате падения с дерева тяжело травмирован пожилой мужчина

Мада
время публикации: 08 января 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 13:16
В Мевасерет-Ционе в результате падения с дерева тяжело травмирован пожилой мужчина
Yonatan Sindel/Flash90

Днем 8 января в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" был доставлен мужчина примерно 70 лет, получивший тяжелую травму головы в результате падения с дерева во дворе дома в Мевасерет-Ционе.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший был доставлен в травматологическое отделение в бессознательном состоянии.

Израиль
