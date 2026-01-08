В Мевасерет-Ционе в результате падения с дерева тяжело травмирован пожилой мужчина
время публикации: 08 января 2026 г., 13:14 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 13:16
Днем 8 января в иерусалимскую больницу "Адаса Эйн-Керем" был доставлен мужчина примерно 70 лет, получивший тяжелую травму головы в результате падения с дерева во дворе дома в Мевасерет-Ционе.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что пострадавший был доставлен в травматологическое отделение в бессознательном состоянии.