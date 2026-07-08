Бригада МАДА спасла жизнь собаке, которую едва не задушило лифтом

Необычную историю спасения рассказала пресс-служба "Маген Давид Адом": в диспетчерскую МАДА поступил вызов о человеке, застрявшем в лифте жилого дома в Хадере. Но прибыв на место происшествия, медики Шуваль Кацин, Сиги Эдри и Маджди Абу-Туама увидели другого пациента: маленькая собачка по кличке Кора висела под закрывшейся дверью лифта. Выяснилось, что когда двери лифта закрылись и кабина начала подниматься, поводок и шлейка зацепились, оставив животное снаружи, в то время как перепуганный владелец находился в лифте. "Состояние Коры было очень тяжелым: ее язык уже посинел, глаза покраснели и выпирали из глазниц, она едва дышала", – рассказала Шуваль Кацин. Медики попытались максимально раздвинуть двери лифта, после чего Шуваль смогла разрезать шлейку и освободить собаку. После этого лифт вновь пришел в движение и поднялся на верхние этажи, и владелец собаки Даниэль смог выйти невредимым. С собакой же ситуация была гораздо хуже: спустя несколько секунд сердце Коры остановилось. "Несколько лет назад я прошла частное обучение по проведению непрямого массажа сердца собакам, хотя это никак не было связано с моей работой в МАДА, – рассказала Шуваль. – До этого случая мне ни разу не приходилось применять эти навыки на практике. Когда я поняла, что Даниэлю медицинская помощь не требуется, я стала бороться за жизнь его собаки так же, как боролась бы за любого пациента. Возможно, прошло всего несколько минут, но они показались вечностью, пока ее сердце снова не забилось. Кора пришла в сознание, и я продолжила давать ей кислород, пока она не восстановилась. Затем Даниэль отвез ее к ветеринару".

Она добавила: "Если у нас есть возможность помочь, мы всегда это делаем, даже если речь идет о животном. Хочу напомнить владельцам собак: будьте особенно внимательны возле лифтов, держите питомца рядом с собой и укорачивайте поводок. Я рада, что эта история закончилась счастливо, а не трагедией".