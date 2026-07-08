В Самарии задержан подозреваемый в террористической деятельности

Утром 8 июля бойцы спецподразделения "псевдоварабов" погранслужбы при участии военнослужащих ЦАХАЛа из бригады "Менаше" и по наводке общей службы безопасности (ШАБАК) провели операцию в деревне Силат аль-Харития, к западу от Дженина.

Целью операции было задержание разыскиваемого, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Террорист сдался, не оказывая сопротивления. Он передан для допроса в ШАБАК. Пострадавших среди израильтян нет.