Министр обороны Кац пригрозил ударами по Дахии в случае продолжения обстрелов из Ливана
время публикации: 08 июня 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 18:14
Министр обороны Исраэль Кац заявил, что продолжение атак "Хизбаллы" на северные районы Израиля приведет к ударам по Дахии, южному пригороду Бейрута, считающемуся оплотом "Хизбаллы".
"Любая атака на северные населенные пункты приведет к ударам по Дахии", – заявил Кац в понедельник, 8 июня.
Он также предупредил: "Любая попытка Ирана увязать ливанское направление с конфликтом получит мощный ответ, как это произошло вчера".
Заявление министра обороны прозвучало после того, как сработала система раннего предупреждения в районе Зарита, на границе с Ливаном. По данным армии, снаряд упал на юге Ливана, в районе, где действовали израильские силы.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026