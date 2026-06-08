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Израиль

Министр обороны Кац пригрозил ударами по Дахии в случае продолжения обстрелов из Ливана

Война с Ираном
Исраэль Кац
время публикации: 08 июня 2026 г., 18:14 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 18:14
Министр обороны Кац пригрозил ударами по Дахии в случае продолжения обстрелов из Ливана
AP Photo/Hassan Ammar

Министр обороны Исраэль Кац заявил, что продолжение атак "Хизбаллы" на северные районы Израиля приведет к ударам по Дахии, южному пригороду Бейрута, считающемуся оплотом "Хизбаллы".

"Любая атака на северные населенные пункты приведет к ударам по Дахии", – заявил Кац в понедельник, 8 июня.

Он также предупредил: "Любая попытка Ирана увязать ливанское направление с конфликтом получит мощный ответ, как это произошло вчера".

Заявление министра обороны прозвучало после того, как сработала система раннего предупреждения в районе Зарита, на границе с Ливаном. По данным армии, снаряд упал на юге Ливана, в районе, где действовали израильские силы.

Израиль
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