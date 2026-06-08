США опровергают свое участие в перехвате иранских ракет над Израилем
время публикации: 08 июня 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 17:16
Американский официальный представитель сообщил CNN, что военные США не участвовали в перехвате иранских ракет, запущенных по Израилю в ходе последнего раунда противостояния.
CNN отмечает, что это заявление опровергает слова израильского военного источника, который утверждал, что американцы приняли участие в противовоздушной обороне и перехватили часть ракет.
При этом американский источник подтвердил, что координация между двумя армиями велась: начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир за последние сутки дважды говорил по телефону с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 июня 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 08 июня 2026