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Израиль

США опровергают свое участие в перехвате иранских ракет над Израилем

Война с Ираном
США
Израиль
время публикации: 08 июня 2026 г., 16:57 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 17:16
США опровергают свое участие в перехвате иранских ракет над Израилем
Ayal Margolin/Flash90

Американский официальный представитель сообщил CNN, что военные США не участвовали в перехвате иранских ракет, запущенных по Израилю в ходе последнего раунда противостояния.

CNN отмечает, что это заявление опровергает слова израильского военного источника, который утверждал, что американцы приняли участие в противовоздушной обороне и перехватили часть ракет.

При этом американский источник подтвердил, что координация между двумя армиями велась: начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир за последние сутки дважды говорил по телефону с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.

Израиль
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