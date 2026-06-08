США опровергают свое участие в перехвате иранских ракет над Израилем

Американский официальный представитель сообщил CNN, что военные США не участвовали в перехвате иранских ракет, запущенных по Израилю в ходе последнего раунда противостояния.

CNN отмечает, что это заявление опровергает слова израильского военного источника, который утверждал, что американцы приняли участие в противовоздушной обороне и перехватили часть ракет.

При этом американский источник подтвердил, что координация между двумя армиями велась: начальник генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенант Эяль Замир за последние сутки дважды говорил по телефону с командующим Центральным командованием США адмиралом Брэдом Купером.