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Израиль

На севере раскрыта сеть по торговле женщинами, задержаны семь человек

Полиция
Расследование
Проституция
время публикации: 08 июня 2026 г., 17:57 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 17:57
На севере раскрыта сеть по торговле женщинами, задержаны семь человек
Пресс-служба полиции Израиля

Центральное подразделение полиции Прибрежного округа сообщило о раскрытии сети, участники которой подозреваются в торговле людьми, изнасилованиях, сутенерстве и принуждении к занятию проституцией с помощью угроз.

Полиция сообщает, что последние несколько месяцев велось скрытое наблюдение за участниками преступной сети. Следствие считает, что подозреваемые намеренно использовали уязвимое положение женщин, в том числе с инвалидностью.

Жертвам предлагали якобы офисную работу, обеспечивали им жилье и зарплату, после чего размещали их данные в соцсетях и с помощью угроз принуждали оказывать сексуальные услуги.

После перехода расследования в открытую фазу полиция провела обыски в домах подозреваемых и задержала семь человек. В ходе обысков были изъяты десятки тысяч шекелей и долларов наличными, которые, как полагает следствие, могли быть получены в результате незаконной деятельности.

Мировой суд в Хайфе продлил арест двух центральных подозреваемых, мужчины и женщины, до 14 июня.

Израиль
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