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Израиль

Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном Нетаниягу выступил с заявлением для прессы

Война с "Хизбаллой"
Биньямин Нетаниягу
Война с Ираном
время публикации: 08 июня 2026 г., 18:31 | последнее обновление: 08 июня 2026 г., 18:38
Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном Нетаниягу выступил с заявлением для прессы
Ronen Zvulun, Pool Photo via AP

Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для прессы.

"Если бы мы не ликвидировали Хаменеи, нас бы сегодня здесь не было", – этими словами премьер-министр открыл брифинг.

Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. "Я обязуюсь, и еще раз обязуюсь: у Ирана не будет ядерного оружия. С той же решимостью мы действовали и против "Хизбаллы". "Хизбалла" планировала вторжение в Галилею с участием тысяч террористов, а также обстрел городов Израиля тысячами ракет и снарядов. Мы сорвали этот план и ликвидировали Насраллу", – сказал глава правительства.

Нетаниягу заявил, что бойцы ЦАХАЛа продолжают уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы". "Иран и "Хизбалла" слабы как никогда, а мы сильны как никогда. Но наша борьба с ними еще не закончена", – отметил Нетаниягу.

По словам премьер-министра, за последние сутки Иран и "Хизбалла" попытались навязать Израилю новую "формулу". "Они думали, что будут стрелять по Израилю с территории Ливана и Ирана, а мы не ответим. Этого не произошло и не произойдет. Не в мою смену", – заявил Нетаниягу.

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