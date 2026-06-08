Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном Нетаниягу выступил с заявлением для прессы

Впервые с начала нового раунда противостояния с Ираном премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил с заявлением для прессы.

"Если бы мы не ликвидировали Хаменеи, нас бы сегодня здесь не было", – этими словами премьер-министр открыл брифинг.

Он подчеркнул, что Израиль не позволит Ирану получить ядерное оружие. "Я обязуюсь, и еще раз обязуюсь: у Ирана не будет ядерного оружия. С той же решимостью мы действовали и против "Хизбаллы". "Хизбалла" планировала вторжение в Галилею с участием тысяч террористов, а также обстрел городов Израиля тысячами ракет и снарядов. Мы сорвали этот план и ликвидировали Насраллу", – сказал глава правительства.

Нетаниягу заявил, что бойцы ЦАХАЛа продолжают уничтожать инфраструктуру "Хизбаллы". "Иран и "Хизбалла" слабы как никогда, а мы сильны как никогда. Но наша борьба с ними еще не закончена", – отметил Нетаниягу.

По словам премьер-министра, за последние сутки Иран и "Хизбалла" попытались навязать Израилю новую "формулу". "Они думали, что будут стрелять по Израилю с территории Ливана и Ирана, а мы не ответим. Этого не произошло и не произойдет. Не в мою смену", – заявил Нетаниягу.