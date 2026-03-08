x
08 марта 2026
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
последняя новость: 11:35
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Ракета попала в птицеферму в Западной Галилее: причинен значительный ущерб

время публикации: 08 марта 2026 г., 11:32 | последнее обновление: 08 марта 2026 г., 11:32
Ракета попала в птицеферму в Западной Галилее: причинен значительный ущерб
Ayal Margolin/Flash90

В ночь на воскресенье выпущенная из Ливана ракета попала в помещения птицефермы в Западной Галилее. В результате инцидента причинен значительный ущерб сооружению и оборудованию, погибло множество кур.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и саперы, которые изолировали птицеферму и обследовали ее территорию для нейтрализации фрагментов боеприпасов.

Полиция призывает общественность продолжать соблюдать инструкции, спасающие жизни: избегать приближения к местам падений и разрушений, не трогать осколки, фрагменты боеприпасов или части перехвата, и дать силам безопасности и спасательным службам выполнить свою работу.

О любом необычном инциденте следует сообщать на экстренную линию полиции по номеру 100. Для получения информации можно обращаться в информационный центр полиции по номеру 110.

