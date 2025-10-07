"Решающие, судьбоносные дни": завершился второй день переговоров в Шарм аш-Шейхе

Во вторник, 7 октября, в египетском Шарм аш-Шейхе продолжились переговоры между Израилем и ХАМАСом, которые велись через посредников. Это был второй день обсуждения "плана Трампа", предусматривающего возвращение всех израильских заложников и прекращение войны в Газе. Этот раунд продолжался пять часов (это на час больше, чем в первый день).

Египет, выступающий в качестве посредника, старается транслировать оптимизм. Египетский источник в интервью саудовскому изданию "Аш-Шарк аль-Аусат" сказал, что наблюдается "постепенный прогресс" и высказал предположение, что соглашение может быть достигнуто уже к ближайшей пятнице, при условии. Что "\сохранится позитивная атмосфера". По словам этого источника, стороны согласовали действия по обмену заложниками и заключенными и формируется договоренность "по картам отступления" ЦАХАЛа из Газы.

Между тем, ХАМАС выдвигает новые условия. Высокопоставленный представитель террористической группировки заявил телеканалу "Аль-Джазира", что ХАМАС требует увязать освобождение заложников с полным выводом ЦАХАЛа из сектора Газы. "Члены делегации подчеркнули, что последний заложник будет освобожден не раньше, чем завершится полный вывод израильских войск из сектора Газы", – заявил он. Это требование является неприемлемым для Израиля, как и многие имена в списке палестинских заключенных, на освобождении которых настаивает ХАМАС.

Корреспондент телеканала "Кан-11" Элиор Леви поговорил с двумя палестинскими источниками, знакомыми с ходом переговоров. Один из них отметил: "хорошая новость заключается в том, что переговоры продолжаются, что они до сих пор не сорвались". Другой его собеседник заявил: "Единственный шанс на заключение соглашения – то, что Трамп вынудит ХАМАС и Израиль принять его план, даже если они не согласны с его принципами".

Президент США Дональд Трамп, уже много раз встречавшийся с родными похищенных и бывшими заложниками, принял в Белом доме экс-заложника Идана Александра, имеющего помимо израильского гражданства также гражданство США, а также родителей Омера Максима Неутра, погибшего 7 октября. Журналист Барак Равид пишет, что во время встречи Трамп заявил, что следующие 48 часов будут иметь решающее значение для заключения соглашения об освобождении остающихся в плену ХАМАСа заложников и прекращении войны в Газе.

В среду к переговорам должны присоединиться американские посредники Стив Виткофф и Джаред Кушнер, глава турецкой разведки Ибрагим Калын, премьер-министр Катара шейх Мухаммад бин Абд ар-Рахман Аль Тани и министр по стратегическим делам Рон Дермер.

Вскоре после окончания первого дня праздника Суккот премьер-министр Биньямин Нетаниягу распространил заявление, в котором заявил, что Израиль переживает "судьбоносные решающие дни".

Заявление Биньямина Нетаниягу:

"Прошло два года с момента нападения 7 октября — ужасающей резни наших братьев и сестёр, жителей Западного Негева и посетителей фестиваля "Нова". Мы заплатили чрезвычайно болезненную цену. Младенцы, дети, взрослые и старики были зверски убиты боевиками ХАМАСа. 251 мужчина и женщина были похищены в туннели террора в секторе Газа.

Я и моя супруга скорбим по нашим павшим, чьи образы навсегда отпечатались в наших сердцах. Мы с любовью обнимаем скорбящие семьи, желаем полного выздоровления раненым физически и душевно и, конечно же, продолжаем всеми возможными способами добиваться возвращения всех заложников — и живых, и погибших.

Наши кровожадные враги нанесли нам тяжелый удар, но не сломили нас. Вскоре они узнали об огромной мощи народа Израиля.

Война за возрождение на семи фронтах — это судьбоносная война за дом: война за само наше существование и за наше будущее. Вместе с невыносимой болью мы испытываем также огромную гордость за удивительную стойкость нашего государства.

Наши бойцы и командиры наносят сокрушительный ответ тем, кто желает нам зла, на всех фронтах — и дальних, и ближних. Тот, кто на нас замахивается, получает беспрецедентные сокрушительные удары.

Вместе мы сломали иранскую ось, вместе изменили лицо Ближнего Востока, вместе обеспечим вечность Израиля.

Граждане Израиля, мы переживаем решающие, судьбоносные дни. Мы продолжим действовать для достижения всех целей войны: возвращения всех заложников, ликвидации власти ХАМАСа и гарантии того, что сектор Газа больше не будет представлять угрозы для Израиля. Вместе мы выстоим — и, с божьей помощью, вместе победим".