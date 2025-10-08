x
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Пресса

Politico: Белый дом продиктовал Нетаниягу текст извинений в адрес Катара

Биньямин Нетаниягу
Дональд Трамп
Катар
время публикации: 08 октября 2025 г., 16:26 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 16:26
Politico: Белый дом продиктовал Нетаниягу текст извинений в адрес Катара
AP Photo/Evan Vucci

Американское издание Politico со ссылкой на свои источники сообщает, что текст извинений по поводу операции против лидеров ХАМАСа в Дохе, которые глава израильского правительства Биньямин Нетаниягу принес правительству Катара во время своего визита в Вашингтон, был подготовлен Белым домом.

Более того: по информации издания, влиятельный катарский чиновник и близкий союзник премьер-министра Катара во время беседы находился в Овальном кабинете, чтобы удостоверится, что израильский премьер не отступит от версии событий, изложенных Белым домом.

Отметим, что агентство Reuters сообщало, что во время переговоров главы израильского правительства с президентом США в Вашингтоне представители Катара также находились в Белом доме.

В соответствии с текстом, опубликованных Белым домом, Биньямин Нетаниягу "выразил глубокое сожаление" в связи с гибелью сотрудника катарских силовых служб во время удара по Дохе, признал "нарушение суверенитета Катара" и заверил, что такого удара в будущем более не будет.

