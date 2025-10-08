Контрабанда в стройматериалах для Газы: сигареты, средства связи и аккумуляторы
время публикации: 08 октября 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 19:04
В начале недели в ходе совместной операции следователей центрального управления Южного округа полиции, подразделения ЯСАМ и бойцов пограничной полиции МАГАВ на таможне пограничного перехода "Керем-Шалом" были задержаны трое подозреваемых в контрабанде.
У контрабандистов изъяли крупные партии запрещенных к ввозу в сектор Газы товаров: сигареты, батареи, аккумуляторы и средства связи. По версии следствия, контрабанда предназначалась для поддержки террористической организации ХАМАС.
Грузовик, перевозивший две емкости с грунтом, которым были засыпаны контрабандные товары, остановили для проверки по дороге к КПП "Керем-Шалом". После сканирования груз был разгружен, подозреваемые переданы в полицию.
