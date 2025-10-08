x
08 октября 2025
|
последняя новость: 19:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 19:38
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Контрабанда в стройматериалах для Газы: сигареты, средства связи и аккумуляторы

Полиция
Контрабанда
время публикации: 08 октября 2025 г., 19:00 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 19:04
Контрабанда в стройматериалах для Газы: сигареты, средства связи и аккумуляторы
Пресс-служба полиции Израиля

В начале недели в ходе совместной операции следователей центрального управления Южного округа полиции, подразделения ЯСАМ и бойцов пограничной полиции МАГАВ на таможне пограничного перехода "Керем-Шалом" были задержаны трое подозреваемых в контрабанде.

У контрабандистов изъяли крупные партии запрещенных к ввозу в сектор Газы товаров: сигареты, батареи, аккумуляторы и средства связи. По версии следствия, контрабанда предназначалась для поддержки террористической организации ХАМАС.

Грузовик, перевозивший две емкости с грунтом, которым были засыпаны контрабандные товары, остановили для проверки по дороге к КПП "Керем-Шалом". После сканирования груз был разгружен, подозреваемые переданы в полицию.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 июля 2025

ЦАХАЛ: в Хан-Юнисе ликвидирован боевик ХАМАСа, отвечавший за контрабанду оружия
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 июня 2025

ЦАХАЛ: ликвидирован "финансист" боевого крыла ХАМАСа в секторе Газы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 12 июня 2025

Четыре метода: как ХАМАС заработал сотни миллионов на гуманитарной помощи. Отчет ЦАХАЛа