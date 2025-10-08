БАГАЦ удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда: "он уже не так опасен"

Высший суд справедливости удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда, прапорщика, проходящего по делу о публикации секретных документов зарубежным изданием Bild, на наложенные на него ограничительные меры.

Суд принял доводы защиты о том, что дело было возбуждено в ноябре 2024 года, на июльском заседании его рассмотрение было отложено еще на пять месяцев, и затягивание процесса не должно приводить к автоматическому продлению ограничительных мер в отношении Розенфельда.

Суд указал также необходимость проверить, не уменьшило ли время "опасность" Ари Розенфельда для страны, поскольку с момента его доступа к сведениям, имевшим важное значение для безопасности государства, Розенфельд многое забыл, а известные ему сведения потеряли актуальность.

Напомним, что Ари Розенфельд подозревается в краже секретного документа и его передаче Эли Фельдштейну, работавшему в канцелярии премьер-министра. Впоследствии этот документ был опубликован немецким журналом Bild. В связи с этим Розенфельд и Фельдштейн подозреваются в передаче секретной информации с целью нанесения ущерба безопасности государства.