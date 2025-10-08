x
08 октября 2025
|
последняя новость: 18:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
08 октября 2025
|
08 октября 2025
|
последняя новость: 18:09
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

БАГАЦ удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда: "он уже не так опасен"

Верховный суд/БАГАЦ
время публикации: 08 октября 2025 г., 17:03 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 17:03
БАГАЦ удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда: "он уже не так опасен"
Avshalom Sassoni/Flash90

Высший суд справедливости удовлетворил апелляцию Ари Розенфельда, прапорщика, проходящего по делу о публикации секретных документов зарубежным изданием Bild, на наложенные на него ограничительные меры.

Суд принял доводы защиты о том, что дело было возбуждено в ноябре 2024 года, на июльском заседании его рассмотрение было отложено еще на пять месяцев, и затягивание процесса не должно приводить к автоматическому продлению ограничительных мер в отношении Розенфельда.

Суд указал также необходимость проверить, не уменьшило ли время "опасность" Ари Розенфельда для страны, поскольку с момента его доступа к сведениям, имевшим важное значение для безопасности государства, Розенфельд многое забыл, а известные ему сведения потеряли актуальность.

Напомним, что Ари Розенфельд подозревается в краже секретного документа и его передаче Эли Фельдштейну, работавшему в канцелярии премьер-министра. Впоследствии этот документ был опубликован немецким журналом Bild. В связи с этим Розенфельд и Фельдштейн подозреваются в передаче секретной информации с целью нанесения ущерба безопасности государства.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 30 июля 2025

"Катаргейт": суд вновь смягчил условия домашнего ареста Ари Розенфельда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 15 апреля 2025

Верховный суд распорядился снять электронный браслет с Ари Розенфельда
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 февраля 2025

Решение суда по делу о секретных документах: Ари Розенфельд отправляется под домашний арест
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 января 2025

Караи: "Десятки офицеров АМАН боятся говорить о просчетах в системе безопасности"