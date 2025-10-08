x
08 октября 2025
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
08 октября 2025
08 октября 2025
последняя новость: 16:38
08 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Акула у берегов Ашкелона: муниципалитет запретил купание на городских пляжах

Ашкелон
Животные
время публикации: 08 октября 2025 г., 15:40 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 15:48
Акула у берегов Ашкелона: муниципалитет запретил купание на городских пляжах
AP Photo/Schalk van Zuydam

Муниципалитет Ашкелона объявил о закрытии городских пляжей для купания в связи с тем, что неподалеку от берега видели акулу.

Муниципалитет обратился к отдыхающим с настоятельной просьбой выполнять инструкции безопасности и выйти из воды до выяснения обстоятельств и последующих сообщений.

Около двух недель назад аналогичная ситуация произошла в Ашдоде. Позднее специалисты выяснили, что замеченная возле Ашдода акула не представляет опасности: это оказалась китовая акула, и речь шла о первом зафиксированном появлении китовой акулы в Средиземном море у берегов Израиля и третьем задокументированном во всем Средиземноморье.

Израиль
