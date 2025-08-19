Женщина потеряла сознание в Бат-Яме, она в тяжелом состоянии из-за теплового удара
время публикации: 19 августа 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 19 августа 2025 г., 17:53
В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о женщине с симптомами теплового удара, потерявшей сознание на улице Кибуц Галуйот в Бат-Яме.
Фельдшеры и парамедики МАДА оказали пострадавшей неотложную помощь, включающую охлаждение перегретого тела и возмещение жидкости, ее подключили к аппарату искусственного дыхания и ввели в медикаментозный сон.
В крайне тяжелом состоянии пострадавшая была эвакуирована в больницу "Вольфсон", врачи борются за ее жизнь.
