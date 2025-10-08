Израиль упускает шанс на новую концепцию безопасности и мира. Видеокомментарий Габи Вольфсона

Редакция Newsru.co.il, в рамках проекта "Непечатное. Говорим о главном", предлагает вашему вниманию видеокомментарии политического обозревателя Габи Вольфсона – о политике во время войн и перемирий.

Ко второй годовщине нападения ХАМАСа на Израиль политический обозреватель Габи Вольфсон подвел итоги двух лет войны и оценил, какие выводы сделали – или не сделали – власти, армия и общество.

Закончились церемонии, война продолжается. Несмотря на переговоры в Шарм аш-Шейхе, говорить о завершении конфликта пока рано.

По словам Вольфсона, ключевой проблемой остается "концептуальная стагнация" – отсутствие новой политической идеи после двух лет войны. Он подчеркнул, что идея создания палестинского государства между Иорданом и Средиземным морем остается неприемлемой и представляет непосредственную угрозу Израилю.

"За два года не появилось ни одной альтернативной концепции. Правые силы выиграли лишь время – и снова рискуют его потерять", – заявил Вольфсон.

Он провел параллель с началом 1990-х годов, когда после длительного пребывания у власти правые не предложили долгосрочного решения, и власть перешла к левоцентристскому лагерю, запустившему процесс Осло. "Сейчас всё повторяется: статус-кво сохраняется, пока другие готовят новую повестку", – отметил он.

Даже во времена президентства Дональда Трампа темпы строительства в Иудее и Самарии не выросли, а снизились, что свидетельствует о "стагнации и на уровне действий".

Внутриполитическая ситуация, по мнению Вольфсона, также застыла. Несмотря на два года войны, позиции премьер-министра Биньямина Нетаниягу остаются сильными. "Ликуд" стабильно удерживает около 25 мандатов в опросах, а сам Нетаниягу опережает конкурентов по уровню поддержки как глава правительства.

"Он может даже рассмотреть возвращение к прямым выборам премьер-министра – это позволит ему укрепить власть без зависимости от коалиционных игр", – предположил Вольфсон.

Комментируя переговоры в Шарм аш-Шейхе, обозреватель отметил, что нынешние предложения ХАМАСа противоречат плану Трампа: "ХАМАС требует, чтобы последний заложник был освобожден только после ухода ЦАХАЛа из сектора, тогда как план Трампа предусматривал обратное".

Прошло два года, война продолжается, в руках ХАМАСа остаются десятки заложников, ХАМАС – всё ещё у власти, резюмировал Вольфсон.

