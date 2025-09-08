ХАМАС опубликовал имена террористов, расстрелявших людей в Иерусалиме

Террористическая организация ХАМАС на своей странице в социальной сети Х опубликовала имена террористов, которые убили шестерых израильтян в иерусалимском районе Рамот и ранили еще десятерых.

Террористы стреляли по людям на автобусной остановке и в автобусе, пока не были уничтожены находившимися на месте происшествия вооруженными израильтянами.

Имена террористов – Мусенна Наджи Амро из деревни аль-Кубайбе и Мухаммад Таха, студенты университета "Бир Зейт". Отметим, что ХАМАС приветствовал теракт в Иерусалиме, однако не заявил о своей ответственности за него. О причастности террористов к ХАМАСу или другой террористической организации также не сообщается.