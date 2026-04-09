Ари Шпиц, потерявший руку и обе ноги в боях в Газе, зажжет факел в День Независимости

Мири Регев, отвечающая за проведение церемонии празднования Дня Независимости, объявила, что Ари Шпиц, получивший тяжелые ранения в Газе, избран зажечь факел.

23-летний боец бригады "Гивати" Ари Шпиц был тяжело ранен в результате взрыва фугаса в квартале Зайтун. Полтора месяца он провел в коме. Придя в сознание, он обнаружил, что лишился руки и обеих ног.

"Ари являет собой вдохновляющий пример стойкости духа", – говорится в заявлении Регев. – Несмотря на огромную цену, которую ему пришлось заплатить, он не сломался, нашел в себе силы заново выстроить свою жизнь, и он вселяет мужество в остальных. Через Ари мы отдаем дань уважения всем бойцам ЦАХАЛа, получившим физические и душевные раны во имя безопасности граждан Израиля", – говорится в заявлении.