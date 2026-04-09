ЦАХАЛ сообщил об инциденте со стрельбой в Тайясире, есть раненые

ЦАХАЛ сообщил об очередном инциденте в районе арабской деревни Тайясир, к востоку от Тубаса, в восточной Самарии. В сообщении сказано, что произошли столкновения между израильтянами и палестинскими арабами, которые бросали камни.

В ходе столкновения пострадали двое граждан – израильтянин и житель ПА. Оба доставлены в больницу.

"Первоначальное расследование показало, что солдат, находившийся в отпуске, открыл огонь по террористу после того, как тот забросал камнями израильских мирных жителей, ранив одного из них", – сказано в сообщении ЦАХАЛа.

Расследование продолжается.