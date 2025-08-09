Эйнав Ценгаукер обратилась к Нетаниягу: "Если заложники погибнут, мы будем вас преследовать"

В субботу, 9 августа, семьи заложников выступили с заявлением для СМИ в связи с решением кабинета министров расширить боевые действия и взять Газу под контроль.

Эйнав Ценгаукер, мать похищенного Матана Ценгаукера, заявила: "Кабинет министров решил судьбу похищенных – живые будут убиты, а мертвые исчезнут навсегда. Выдержки из выступлений на заседании кабинета доказывают: это не кабинет министров, занимающихся политикой и безопасностью, это кабинет смерти".

Она обратилась к премьер-министру с призывом: "Если вы оккупируете части сектора Газы и заложники будут убиты, мы будем вас преследовать. На площадях, в ходе предвыборных кампаний, в любое время и в любом месте. Мы будем напоминать народу Израиля днем и ночью, что вы могли заключить сделку ради похищенных людей, но решили иначе. Ваши руки будут обагрены кровью похищенных".