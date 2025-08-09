Более 100 контейнеров гуманитарной помощи сброшены в сектор Газы

За последние несколько часов в сектор Газы были сброшены с парашютом 106 контейнеров продовольствия, предоставленного шестью разными странами, к которым впервые присоединились Греция и Италия.

С начала гуманитарной операции в секторе Газы с воздуха было сброшено более 1000 контейнеров продуктов и товаров первой необходимости, предоставленных девятью странами.

ЦАХАЛ продолжает действовать с целью улучшения гуманитарной ситуации в секторе Газы в сотрудничестве с международным сообществом, отрицая ложные утверждения о намеренном голоде в Газе.