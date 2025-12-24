x
Израиль

Тали Готлиб и Моше Саада опасаются, что их мобильные телефоны взломаны хакерами

Кнессет
Хакеры
время публикации: 24 декабря 2025 г., 19:01 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 19:24
Тали Готлиб и Моше Саада опасаются, что их мобильные телефоны взломаны хакерами
Yonatan Sindel/Flash90

Парламентарии от "Ликуда" Тали Готлиб и Моше Саада уведомили службу безопасности Кнессета о том, что их мобильные телефоны, по всей видимости, взломаны.

По информации Walla News, бывший сотрудник полиции, ныне занимающийся кибербезопасностью, сообщил Готлиб и Сааде, что информация, похищенная с их телефонов, выложена в "даркнет".

На прошлой неделе иранская хакерская группа "Хандала", которая, как полагают в израильской системе безопасности, связана с Корпусом стражей Исламской революции, объявила о взломе мобильного телефона экс-премьер-министра Израиля Нафтали Беннета. Беннет отрицал этот факт до тех пор, пока хакеры не выложили в интернет историю его звонков и контакты. После этого Нафтали Беннет заявил, что хакерам удалось получить доступ к его аккаунту в Телеграме.

Израиль
