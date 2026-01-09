ЦАХАЛ сообщает, что в инциденте со стрельбой на шоссе №6 замешан военнослужащий

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что по предварительным данным, в инциденте со стрельбой на шоссе №6, где был убит Шариф Муфак Хадид из Дальят-эль-Кармель, замешан военнослужащий Армии обороны Израиля, находящийся в отпуске.

ЦАХАЛ ведет расследование обстоятельств инцидента и поддерживает контакты с полицией, расследующей убийство. По одной из версий, речь идет о конфликте на дороге.