08 января 2026
Израиль

На шоссе 79 возле деревни Бир-эль-Максур разбился мотоциклист

ДТП
Погибшие
время публикации: 08 января 2026 г., 23:45 | последнее обновление: 08 января 2026 г., 23:53
На шоссе 79 возле деревни Бир-эль-Максур разбился мотоциклист
Пресс-служба МАДА

Мужчина в возрасте примерно 30 лет погиб в результате ДТП на шоссе 79 неподалеку от деревни Дир-эль-Максур на севере Израиля. По сообщению "Маген Давид Адом", мужчина ехал на мотоцикле и, по всей видимости, не справился с управлением.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мотоциклиста на расстоянии около 25 метров от мотоцикла: у мужчины не было пульса, он не дышал. После проверки медики были вынуждены констатировать его смерть от полученных при аварии травм.

Израиль
