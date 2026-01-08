На шоссе 79 возле деревни Бир-эль-Максур разбился мотоциклист

Мужчина в возрасте примерно 30 лет погиб в результате ДТП на шоссе 79 неподалеку от деревни Дир-эль-Максур на севере Израиля. По сообщению "Маген Давид Адом", мужчина ехал на мотоцикле и, по всей видимости, не справился с управлением.

Прибывшие на место происшествия медики обнаружили мотоциклиста на расстоянии около 25 метров от мотоцикла: у мужчины не было пульса, он не дышал. После проверки медики были вынуждены констатировать его смерть от полученных при аварии травм.