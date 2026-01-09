Возле побережья Ришон ле-Циона во время кайтсерфинга погиб мужчина

Мужчина в возрасте примерно 40 лет погиб в результате несчастного случая во время кайтсерфинга (серфинга с воздушным змеем-парапланом), еще один серфингист получил травмы.

В службу скорой помощи "Маген Давид Адом" по округу Аялон поступило сообщение о двоих пострадавших в ходе кайтсерфинга в районе пляжа Ришон ле-Циона.

Прибывшие на место происшествия медики пытались реанимировать одного из пострадавших, получившего критические травмы, но после длительной реанимации были вынуждены констатировать его смерть.

Второй пострадавший, мужчина в возрасте 46 лет, был эвакуирован в больницу "Вольфсон" в удовлетворительном состоянии.