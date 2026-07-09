Семья Льва Леваева отозвала все жалобы против "Афериста из Tinder"

Представители семьи миллиардера Льва Леваева отозвали все жалобы против Саймона Леваева (настоящее имя – Шимон Йегуда Хают) в рамках соглашения сторон, которое было представлено на утверждение мирового суда Тель-Авива.

Как сообщает Ynet, в частных исках семья Леваева утверждала, что Шимон Йегуда Хают сменил имя на Саймона Леваева и на протяжении длительного времени выдавал и продолжает выдавать себя в Израиле и за рубежом за сына Льва Леваева.

После того, как суд указал, что речь идет о действиях, совершенных за границей, и израильская судебная система не обладает полномочиями для рассмотрения этих эпизодов, семья Леваева подала просьбу об отзыве исков, отказавшись таким образом от судебного преследования "Афериста из Tinder"

Напомним, что в ноябре 2024 года Тель-Авивский мировой суд приговорил Шимона Йегуду Хаюта, известного как Tinder-аферист Саймон Леваев, к выплате 415 тысяч шекелей компенсации Кейт Конлин, ставшей жертвой его аферы. Решение было вынесено в одностороннем порядке после того, как Леваев не представил письменных возражений на иск. В исковом заявлении, поданном Конлин, указывалось, что Леваев причинил ей "моральный и физический ущерб" и разрушил ее карьеру в Израиле. Кроме того, согласно иску, Леваев угрожал Конлин и принуждал ее брать кредиты в нескольких банках на свое имя, но не вернул ей деньги.

Шимон Хают, выдававший себя за сына Леваева, на самом деле родился и вырос в Бней-Браке. Его отец – раввин Йоханан Хают – работает в авиакомпании "Эль-Аль". Хают-младший в Израиле обвиняется в нескольких случаях мошенничества. В 2011 году ему удалось сбежать из страны по поддельному паспорту перед самым вынесением приговора в суде.

После бегства из Израиля обаятельный мошенник выдавал себя за миллиардера, он жил в шикарных гостиницах и проводил вечеринки на яхтах, а когда заканчивались деньги, то брал взаймы у своих состоятельных подруг, с которым знакомился с помощью приложения для мобильного телефона Tinder.

Он был арестован в 2019 году на территории Греции – в ходе совместной операции израильской полиции и Интерпола, экстрадирован в Израиль, где был приговорен к 15 месяцам тюрьмы. Через 5 месяцев после начала отбывания наказания он был освобожден в связи с эпидемией коронавируса.

Компания стримингового телевидения Netflix сняла по мотивам его похождений документальный фильм "Аферист из Tinder".

В марте 2024 года началось рассмотрение частного уголовного обвинения ("ковлана плилит"), поданного против Хаюта семьей бизнесмена Льва Леваева.