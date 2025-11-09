x
09 ноября 2025
Израиль

Боевики ХАМАСа в районе Рафиаха отказываются сложить оружие

Газа
Война с ХАМАСом
ХАМАС
время публикации: 09 ноября 2025 г., 10:40 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 10:47
AP Photo/Jehad Alshrafi

"Бригады Изз ад-Дина аль-Касама", военное крыло террористической организации ХАМАС, опубликовали заявление в связи с требованиями посредников о возвращении тел заложников.

Боевики ХАМАСа заявляют, что посредники "должны найти решение, которое обеспечит продолжение режима прекращения огня и не позволит противнику использовать надуманные предлоги для его нарушения и атаковать невинных людей и мирных жителей Газы".

"Бригады" возлагают на Израиль ответственность за вооруженные столкновения в районе Рафаха (Рафиаха), на юге сектора Газы. При этом заявляется: "В лексиконе "Бригад Касама" нет принципа капитуляции или сдачи врагу".

В заявлении ХАМАСа отмечается, что ранее была проведена сложная операция по извлечению останков. Однако "для извлечения оставшихся тел потребуются дополнительные технические бригады и оборудование", подчеркивают "Бригады Касама".

Израиль
