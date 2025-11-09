В дом Ифат Томер-Йерушалми вызвана скорая помощь

Утром 9 ноября в Рамат а-Шароне в дом бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Причина вызова уточняется.

Ynet пишет: Томер-Йерушалми в сознании.

7 ноября генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми решением суда была освобождена под домашний арест сроком на 10 дней. Суд запретил ей прямо или косвенно связываться с другими фигурантами дела об утечке следственной информации по "Сде-Тейман" в прессу в течение 55 дней.