Израиль

В дом Ифат Томер-Йерушалми вызвана скорая помощь

Мада
военная прокуратура
время публикации: 09 ноября 2025 г., 07:38 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 07:44
Ифат Томер-Йерушалми после выхода из тюрьмы "Тирца" в Рамле. 7 ноября 2025 года
Flash90

Утром 9 ноября в Рамат а-Шароне в дом бывшего главного военного прокурора Ифат Томер-Йерушалми вызвана бригада скорой помощи "Маген Давид Адом".

Причина вызова уточняется.

Ynet пишет: Томер-Йерушалми в сознании.

7 ноября генерал-майор Ифат Томер-Йерушалми решением суда была освобождена под домашний арест сроком на 10 дней. Суд запретил ей прямо или косвенно связываться с другими фигурантами дела об утечке следственной информации по "Сде-Тейман" в прессу в течение 55 дней.

Израиль
