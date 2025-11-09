Израиль добивается возвращения останков Адара Голдина. США оказывают давление на ХАМАС

По состоянию на утро 9 ноября не поступало сведений о передаче останков еще одного убитого израильтянина из сектора Газы. Ранее сообщалось, что останки, удерживаемые ХАМАСом в Рафиахе, могут принадлежать младшему лейтенанту Адару Голдину, убитому летом 2014 года.

Ожидалось, что эти останки ХАМАС передаст через "Красный Крест" Израилю вечером 8 ноября. Однако процесс задерживается. Руководство террористической организации ХАМАС пытается торговаться, добиваясь в обмен на передачу останков свободного пропуска сотен боевиков, оказавшихся запертыми в туннеле в районе Рафиаха. Власти Израиля публично не комментируют сообщения о возможности такой сделки. По всей видимости, в Иерусалиме не готовы к уступкам – во всяком случае до того, как ДНК-экспертиза подтвердит, что найдены останки Голдина. Но такая экспертиза возможна только после передачи останков в Израиль.

Администрация президента США Дональда Трампа оказывает давление на ХАМАС, требуя вернуть Израилю останки Адара Голдина. В Вашингтоне считают, что и возвращение останков Голдина, и выход боевиков из туннеля в Рафиахе будут способствовать сохранению режима прекращения огня в Газе. Рассматривается вариант, что боевики ХАМАСа будут пропущены в зону, которую контролирует ХАМАС, или высланы в Египет после процедуры разоружения, что станет своего рода прологом для разоружения ХАМАСа в целом, пишут израильские и американские СМИ.

Пока нет официального подтверждения того, что на юге Газы найдены останки Адара Голдина. Несколько дней назад, после того, как ведущие израильские СМИ сообщили, что останки Голдина находятся в туннеле в Рафиахе, пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала опровержение. "ЦАХАЛ не располагает данными об удержании останков Адара Голдина террористами в туннеле в районе Рафиаха. Такие публикации наносят вред семье Голдин", – говорилось в заявлении армии.

Ранее 11-й, 12-й и 13-й телеканалы, а также многие радиостанции процитировали источник в Иерусалиме, утверждавший, что тело Голдина удерживается в туннеле на востоке Рафиаха, где оказались в ловушке 150 боевиков ХАМАСа. Источник утверждал, что ЦАХАЛ воздерживается от нанесения удара по туннелю из опасений сделать невозможным возвращение останков.

Лейтенант Адар Голдин погиб в бою 1 августа 2014 года во время операции "Нерушимая скала" в Рафиахе – боевики ХАМАСа похитили его из туннеля. Военный раввинат признал его погибшим, и в Израиле были проведены похороны фрагментов останков, однако тело продолжает удерживаться террористами в Газе.

На сегодняшний день в Газе, судя по имеющимся данным, удерживают останки пяти заложников.

13 октября ХАМАС освободил 20 заложников, остававшихся в живых. Судя по имеющимся данным, других живых заложников в Газе нет.

Останки четырех заложников, Гая Илуза, Бипина Джоши, Йоси Шараби, Даниэля Переца, были получены Израилем вечером 13 октября.

14 октября были переданы ХАМАСом четыре тела, в ходе экспертизы выяснилось, что вместе с телами трех израильтян, Тамира Нимроди, Уриэля Баруха и Эйтана Леви, было передано тело жителя палестинской автономии.

15 октября были возвращены тела Инбар Хейман и Мухаммада аль-Атраша.

17 октября из Газы вернули тело Элиягу Маргалита.

18 октября были переданы Израилю тела гражданина Таиланда Сонтхайи Оаккхарасри и Ронена Энгеля.

20 октября возвращено из Газы тело Таля Хаими.

21 октября были возвращены в Израиль тела жителей Нир-Оза Арье (Залман) Залмановича и Тамира Адара.

24 октября в Израиль был доставлен гроб, в котором находились фрагменты останков Офира Царфати, который участвовал в фестивале Nova возле Реим. После 7 октября он был объявлен пропавшим без вести, 30 ноября его семье сообщили, что он был убит. В конце ноября 2023 года его останки были возвращены в результате действий ШАБАКа и ЦАХАЛа и похоронены в Израиле.

30 октября были возвращены в Израиль останки убитых заложников Амирама Купера и Саара Баруха.

2 ноября в Израиль были доставлены три гроба с останками полковника Асафа Хамами, капитана Омера Максима Неутры, сержанта Оза Даниэля.

4 ноября были возвращены останки Итая Хена, бойца 75-го батальона 7-й бригады "Саар ми-Голан", похищенного террористами 7 октября 2023 года из горящего танка возле Нахаль Оз и признанного погибшим 10 марта 2024 года.

5 ноября в Израиль из Газы были возвращены останки убитого заложника Джошуа Лойту Моллеля, гражданина Танзании.

7 ноября в Израиль были возвращены останки старшего сержанта резерва Лиора Рудаева.

В соответствии с соглашением за тело каждого погибшего заложника Израиль передает в Газу тела 15 боевиков.