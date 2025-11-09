x
|
последняя новость: 18:25
09 ноября 2025
Израиль

Военные разрушили дом террориста, причастного к смерти Цеэлы Гез и ее новорожденного сына

Иудея и Самария
ЦАХАЛ
время публикации: 09 ноября 2025 г., 17:19 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 17:19
Военные разрушили дом террориста, причастного к смерти Цеэлы Гез и ее новорожденного сына
Пресс-служба ЦАХАЛа
Цеэла Гез
Фото семьи погибшей

В воскресенье, 9 ноября, в деревне Буркин военные разрушили дом Махера Самары, одного из террористов, совершивших 14 мая 2025 года теракт, в результате которого погибла Цеэла Гез и ее ребенок.

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщает, что операция проводилась силами бригады "Эфраим".

Теракт в Самарии. 14.05.2025

14 мая около 22:00 на 446-й трассе, между поселками Брухин и Пдуэль, в результате обстрела автомобиля была смертельно ранена 37-летняя Цеэла Гез – мать четырех детей, работавшая эмоциональным терапевтом. Она была на позднем сроке беременности, и вместе с мужем они направлялись в родильное отделение, где должен был родиться их четвертый ребенок.

Муж Цеэлы, Хананель, был ранен, но выжил.

Утром 15 мая врачи констатировали смерть Цеэлы Гез.

29 мая умер Равид Хаим – недавно родившийся сын Цеэлы Гез.

Террористы были ликвидированы в ходе операций ЦАХАЛа.

Израиль
