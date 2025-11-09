Родители Адара Голдина: "ЦАХАЛ вернул Адара домой, и никто другой"

После идентификации останков, доставленных из сектора Газы, и подтверждения, что речь идет об останках убитого террористами в 2014 году лейтенанта Адара Голдина, его родители выступили с заявлением.

"Мы вернули лейтенанта Адара Голдина, нашего сына, бойца "Сайерет Гивати", для того, чтобы похоронить его на Земле Израиля, – сказала Лея Голдин, мать погибшего военнослужащего. – Мы работали над этим и добились этого благодаря бойцам, которые боролись за то, чтобы вернуть своих – и с поля боя, и из плена. ЦАХАЛ вернул Адара для захоронения в Израиле, и никто другой".

Лея Голдин подчеркнула, что семья Адара 11 лет живет с ценностями, оставленными им Адаром – и это принцип ЦАХАЛа не оставлять своих на поле боя и принцип сражаться за своих. "Сражаться за солдат – это не позор, – подчеркнула она. – 11 лет назад мы кричали: недопустимо оставлять Газу, не вернув Адара. Мы были уверены, что Израиль не оставляет солдат позади. Но потребовалось 11 лет, чтобы вернуть его – с помощью ЦАХАЛа и сил безопасности. И пусть никто не путает – всем нам, мне, Симхе и всей семье, пришлось обойти весь мир, пытаясь сделать невозможное, чтобы доказать, что у нас есть общие ценности – независимо от пола, религии и национальности. Первая – товарищество и взаимная ответственность. Вторая – возвращение павших на Землю Израиля. Третья – уважение к человеческому достоинству".

"Я надеюсь, что Адар останется символом для всех нас. Не думаю, что мы совершили что-то особенное, мы просто боролись за своего ребенка. Но все эти годы я говорила: я борюсь не только за него, я борюсь за каждого следующего похищенного, – подчеркнула Лея Голдин. – Если 7 октября не стало сигналом для всех и каждого в нашей стране – посмотрите на нас, приходите к нам, выпейте с нами кофе, и мы объясним, почему так важно, почему обязательно бороться за наших детей. Потому что без них у нас нет будущего".

Отец Адара Голдина Симха Голдин, в свою очередь, поблагодарил военнослужащих за возвращение останков сына. Он обратился ко всем с просьбой позволить семье побыть наедине и решить, когда состоятся похороны. "Идите домой, вернитесь к своим семьям и делам, и задумайтесь, куда мы ведем эту страну, – сказал Симха Голдин. – Важно действовать ради ценностей, а не интересов. Именно в этом состоит иудаизм, на этом стоит Израиль. Благодаря этому мы побеждали и будем побеждать. Адар – символ всего этого. Мы боролись за возвращение этого символа, и теперь мы будем беречь его, чтобы он снова не был осквернен. О дате похорон и других подробностях мы сообщим дополнительно".