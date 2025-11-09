x
Израиль

"Кан": десятки сотрудников будут уволены из канцелярий бывших министров от ШАСа и "Яадут а-Тора"

Правительство
время публикации: 09 ноября 2025 г., 21:59 | последнее обновление: 09 ноября 2025 г., 21:59
Yonatan Sindel/Flash90

По информации новостной службы "Кан", комиссия по государственной службе приняла решение уволить десятки служащих, работающих в канцеляриях министров от ШАСа и "Яадут а-Тора".

Среди сотрудников, которые будут уволены: советники, руководители штабов, секретари. После увольнения министров от ШАСА и "Яадут а-Тора" из правительства в июле сотрудники их канцелярий остаются на своих местах.

В настоящий момент "обезглавлены" министерства внутренних дел, здравоохранения и социального обеспечения.

