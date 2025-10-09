x
09 октября 2025


последняя новость: 10:53

Израиль

Форум "Гвура" призывает покончить с ХАМАСом после возвращения заложников

Заложники
время публикации: 09 октября 2025 г., 10:53 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 10:53
Форум "Гвура" призывает покончить с ХАМАСом после возвращения заложников
Tomer Neuberg/Flash90

Форум "Гвура", объединяющий сотни семей погибших и похищенных в ходе войны "Железные мечи" и придерживающийся иных позиций в сравнении со Штабом семей похищенных за возвращение заложников обратился утром к правительству с требованием после возвращения заложников немедленно продолжить военную операцию до полного уничтожения ХАМАСа.

Как сообщает INN, форум "Гвура" призвал родственников похищенных и сторонников сделки присоединиться к этой инициативе.

В своем обращении представители форума подчеркивают, что возвращение заложников – это одна из целей войны, и террористы ХАМАСа, где бы они ни находились, будь то в Газе или в Египте, должны быть уничтожены. Сразу после возвращения заложников необходимо возобновить удары по ХАМАСу и его руководству до полного уничтожения организации.

Председатель форума "Гвура" Иегошуа Шани обратился к Штабу семей похищенных с просьбой поддержать требование о полном достижении всех целей войны, включая уничтожение ХАМАСа и гарантии того, что сектор Газы более не будет представлять угрозу для Израиля.

Израиль
