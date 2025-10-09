x
09 октября 2025
|
последняя новость: 06:05
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 октября 2025
|
09 октября 2025
|
последняя новость: 06:05
09 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

ХАМАС о достижении соглашения по Газе: "Сорваны планы израильской оккупации"

Газа
Война "Железные мечи"
Заложники
ХАМАС
время публикации: 09 октября 2025 г., 06:05 | последнее обновление: 09 октября 2025 г., 06:17
ХАМАС о достижении соглашения по Газе: "Сорваны планы израильской оккупации"
ПИЦ/ХАМАС

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе и "обмене пленными".

Заявление ХАМАСа значительно отличается от заявлений руководства США и Израиля.

"Движение исламского сопротивления – ХАМАС – объявило на рассвете сегодняшнего четверга о достижении соглашения, согласно которому будет прекращена израильская война против Газы, произойдет вывод оккупационных сил, обеспечена доставка гуманитарной помощи и произведен обмен пленными", – сказано в заявлении ХАМАСа.

ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа и государства-гаранты соглашения, а также все арабские, исламские и международные стороны обязать правительство Израиля к полному выполнению требований соглашения и не допускать, чтобы оно уклонялось или затягивало реализацию достигнутых договоренностей.

Далее много говорится о "подвиге великого народа Газы", "небывалом героизме" и "срыве планов израильской оккупации".

ХАМАС заявил, что жертвы "народа Газы" не будут напрасны, что движение "останется верным данному слову и не откажется от национальных прав – вплоть до свободы, независимости и самоопределения".

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посредники объявили о достижении соглашения по всем пунктам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что соглашение приведет к прекращению войны и освобождению заложников-израильтян и палестинских заключенных, добавив, что подробности будут объявлены позднее.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2025

Замир приветствовал сделку по Газе: "ЦАХАЛ продолжит работу по достижению целей войны"
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 октября 2025

Нетаниягу поблагодарил Трампа за достижение соглашения об освобождении всех заложников
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 09 октября 2025

Трамп объявил о подписании Израилем и ХАМАСом соглашения о реализации первого этапа его плана