ХАМАС о достижении соглашения по Газе: "Сорваны планы израильской оккупации"

Руководство террористической организации ХАМАС опубликовало заявление в связи с достижением соглашения о прекращении огня в Газе и "обмене пленными".

Заявление ХАМАСа значительно отличается от заявлений руководства США и Израиля.

"Движение исламского сопротивления – ХАМАС – объявило на рассвете сегодняшнего четверга о достижении соглашения, согласно которому будет прекращена израильская война против Газы, произойдет вывод оккупационных сил, обеспечена доставка гуманитарной помощи и произведен обмен пленными", – сказано в заявлении ХАМАСа.

ХАМАС призвал президента США Дональда Трампа и государства-гаранты соглашения, а также все арабские, исламские и международные стороны обязать правительство Израиля к полному выполнению требований соглашения и не допускать, чтобы оно уклонялось или затягивало реализацию достигнутых договоренностей.

Далее много говорится о "подвиге великого народа Газы", "небывалом героизме" и "срыве планов израильской оккупации".

ХАМАС заявил, что жертвы "народа Газы" не будут напрасны, что движение "останется верным данному слову и не откажется от национальных прав – вплоть до свободы, независимости и самоопределения".

Официальный представитель МИД Катара Маджид аль-Ансари заявил, что посредники объявили о достижении соглашения по всем пунктам реализации первого этапа соглашения о прекращении огня в Газе. Он отметил, что соглашение приведет к прекращению войны и освобождению заложников-израильтян и палестинских заключенных, добавив, что подробности будут объявлены позднее.