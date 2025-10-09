В Нетании обнаружено тело мужчины: днем ранее он покинул больницу

В туалетной кабинке на городском рынке в Нетании обнаружено тело мужчины в возрасте 39 лет. На место происшествия были вызваны волонтеры организации ЗАКА.

По словам главы бригады ЗАКА Шая Романо, мужчина был найден без признаков жизни. Полиция начала расследование обстоятельств происшествия.

По предварительным данным, днем ранее мужчина был выписан из больницы. Причину его смерти установят в Национальном институте судебной медицины, куда волонтеры ЗАКА доставили тело.