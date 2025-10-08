x
08 октября 2025
08 октября 2025
Израиль

Китовая акула возвращается в Ашдод, специалисты просят не нервировать ее. Видео

Ашдод
Ашкелон
Средиземное море
Животные
время публикации: 08 октября 2025 г., 21:45
Кадр из видео, снятого парапланеристом. Управление природы и парков

Пилот моторного параплана снял китовую акулу, которая плавала в районе Ашдода. Доктор Авиад Шейнин из Школы морских наук при Хайфском университете прокомментировал эти записи, отметив, что речь идет о той самой акуле, которую ранее в среду заметили у берегов Ашкелона.

"Китовая акула сегодня вернулась к Ашкелону, и после двух дней наблюдения у Ашкелона она вновь отправилась на север, в сторону Ашдода, – сообщил доктор Шейнин. – Китовая акула не опасна для человека, и закрывать пляжи необходимости нет. В то же время, это охраняемый вид, находящийся под угрозой исчезновения, и вредить ей категорически запрещено".

В Управлении природы и парков подчеркнули, что несмотря на колоссальные размеры и устрашающий вид, китовая акула – крупнейшая рыба в мире – не опасна для людей, она питается только планктоном, мелкой рыбой и ракообразными, фильтруя их из воды.

Длина китовой акулы 12-14 метров, продолжительность жизни может достигать 100 лет и более. Этот вид находится под угрозой исчезновения, и специалисты настоятельно просят не пытаться подплывать к гостящей у берегов Израиля акуле, не тревожить ее и не пугать.

Если вы увидели раненое или попавшее в беду дикое животное, постарайтесь сфотографировать или снять его на видео и сообщить о нем в телефонный центр Управления природы и парков по телефону *3639.

Израиль
