12 канал ИТВ публикует требования ХАМАСа: пожизненно осужденные лидеры террора

Если сделка по освобождению заложников состоится, Израиль, в соответствии с обсуждаемым планом, должен будет освободить взамен на израильтян – живых и убитых – 250 заключенных с пожизненными сроками заключения, признанных виновными в убийствах израильтян, а также свыше 1700 заключенных из Газы, которые были арестованы после 7 октября 2023 года.

Новостная служба 12 канала ИТВ приводит небольшую часть заключенных, на освобождении которых настаивает ХАМАС: речь идет о самых известных террористах, которые могут выйти на свободу в рамках сделки. Отметим, что официальных данных о списке террористов к настоящему моменту нет: по опыту предыдущих сделок, списки публикуются накануне самого освобождения.

В список может войти лидер террористической организации "Танзим", принадлежавшей к ФАТХу, Маруан Баргути, отбывающий пять пожизненных сроков и еще 40 лет тюрьмы за организацию терактов против израильтян во время Второй интифады Маруан Баргути считается одним из символов палестинского террора – "вооруженного сопротивления", по терминологии арабов, его имя упоминалось в качестве возможного претендента на пост руководителя сектором Газы после войны. В период заключения Маруан Баргути получил докторскую степень Каирского университета.

"Инженер ХАМАСа" Абдалла Баргути, возглавлявший военное крыло организации в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, был специалистом по изготовлению взрывных устройств. Он признан виновным в организации и подготовке десятков терактов, включая взрывы в иерусалимских кафе "Сбарро" и "Максим". В результате спланированных им терактов были убиты 66 человек, около 500 получили ранения. Абдалла Баргути приговорен к 67 пожизненным срокам заключения – рекордному количеству в израильской системе правосудия. Его имя рассматривалось в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита (по которой на свободу вышел "архитектор резни 7 октября" Яхья Синуар), однако Израиль наложил вето на его освобождение.

В перечне "пожеланий ХАМАСа" находится и Ибрагим Хамед, самый опасный заключенный, находящийся в настоящее время в израильской тюрьме. Во Вторую интифаду он в качестве руководителя военного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии организовал ряд самых кровавых терактов, включая взрывы в кафе "Момент" (11 погибших), в клубе "Шеффилд" в Ришон ле-Ционе (15 жертв) и в Еврейском университете (9 погибших, около 100 раненых). Хамед признан виновным в убийстве 46 человек и приговорен к 54 пожизненным срокам заключения. Он также мог выйти на свободу во время сделки Шалита, но Израиль отказался его освобождать.

В списке также значатся: 72-летний генсек НФОП Ахмад Саадат, организовавший убийство израильского министра туризма Рехавама Зеэви в 2001 году и отбывающий 30-летний срок заключения. Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии; бывший командир боевого крыла ХАМАСа в Туль-Кареме Аббас аль-Саид, ответственный за теракт-самоубийство в отеле "Парк" в Нетании в канун Песаха 2002 года, где погибли десятки израильтян, и отбывающий 35 пожизненных сроков; организатор взрывов в автобусах в Иерусалиме Хасан Саламе (46 пожизненных), и другие.

ХАМАС также добивается включения террористов "Нухбы" в список 1700 "палестинцев, арестованных в секторе Газы", однако Израиль отказывается освобождать участников резни 7 октября.