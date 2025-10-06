ХАМАС требует вывести танки, чтобы связаться с удерживающими заложников группировками

Перед началом переговоров в Египте палестинский информированный источник сообщил в интервью саудовскому телеканалу "Аль-Хадат", на выполнении каких требований настаивает террористическая организация ХАМАС.

Еще до начала переговоров ХАМАС потребовал вывести танки из населенных районов для того, чтобы дать возможность ХАМАСу связаться с группировками, удерживающими израильских заложников, как живых, так и убитых.

Во время переговоров ХАМАС будет также настаивать на ввозе 400 грузовиков гуманитарной помощи ежедневно, и будет требовать облегчения передвижения жителей сектора Газы между южной и северной частями сектора.

В обмен на заложников ХАМАС требует освобождения сотен террористов, включая шесть"символов террора" – Маруана Баргути, Ахмада Саадата, Хасана Саламе Абдаллы, Ибрагима Хамеда, Абдаллы Баргути и Аббаса ас-Саида. Напомним, накануне эти имена сообщал 12 канал ИТВ: речь идет о лидерах террористических организаций, которые несут ответственность за гибель десятков израильских граждан и за тысячи искалеченных израильтян.

Большинство из них действовали в период Второй интифады: на их руках кровь убитых в ходе терактов в кафе "Сбарро" и "Момент", в Еврейском университете и в отеле "Парк" в Нетании, в ходе взрывов пассажирских автобусов в разных городах Израиля. Это "символы террора", приговоренные к множеству пожизненных сроков заключения за убийства и организацию терактов.

Маруан Баргути, отбывающий пять пожизненных сроков и еще 40 лет тюрьмы за организацию терактов против израильтян во время Второй интифады считается одним из символов палестинского террора – "вооруженного сопротивления", по терминологии арабов, его имя упоминалось в качестве возможного претендента на пост руководителя сектором Газы после войны. В период заключения Маруан Баргути получил докторскую степень Каирского университета.

"Инженер ХАМАСа" Абдалла Баргути, возглавлявший военное крыло организации в арабских населенных пунктах Иудеи и Самарии, был специалистом по изготовлению взрывных устройств. Он признан виновным в организации и подготовке десятков терактов, включая взрывы в иерусалимских кафе "Сбарро" и "Максим". В результате спланированных им терактов были убиты 66 человек, около 500 получили ранения. Абдалла Баргути приговорен к 67 пожизненным срокам заключения – рекордному количеству в израильской системе правосудия. Его имя рассматривалось в рамках сделки по освобождению Гилада Шалита (по которой на свободу вышел "архитектор резни 7 октября" Яхья Синуар), однако Израиль наложил вето на его освобождение.

В перечне "пожеланий ХАМАСа" находится и Ибрагим Хамед, самый опасный заключенный, находящийся в настоящее время в израильской тюрьме. Во Вторую интифаду он в качестве руководителя военного крыла ХАМАСа в Иудее и Самарии организовал ряд самых кровавых терактов, включая взрывы в кафе "Момент" (11 погибших), в клубе "Шеффилд" в Ришон ле-Ционе (15 жертв) и в Еврейском университете (9 погибших, около 100 раненых). Хамед признан виновным в убийстве 46 человек и приговорен к 54 пожизненным срокам заключения. Он также мог выйти на свободу во время сделки Шалита, но Израиль отказался его освобождать.

В списке также значатся: 72-летний генсек НФОП Ахмад Саадат, организовавший убийство израильского министра туризма Рехавама Зеэви в 2001 году и отбывающий 30-летний срок заключения. Ранее сообщалось, что он находится в тяжелом состоянии; бывший командир боевого крыла ХАМАСа в Туль-Кареме Аббас аль-Саид, ответственный за теракт-самоубийство в отеле "Парк" в Нетании в канун Песаха 2002 года, где погибли десятки израильтян, и отбывающий 35 пожизненных сроков; организатор взрывов в автобусах в Иерусалиме Хасан Саламе (46 пожизненных).