Нетаниягу и Кац: решение о ликвидации лидеров ХАМАСа было принято после теракта в Иерусалиме

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац заявили, что решение о ликвидации лидеров террора было принято в понедельник, 8 сентября, после теракта в Иерусалиме, в котором погибли шестеро израильтян.

Во вторник, 9 сентября, в связи с открывшимся окном возможностей и после консультаций с ЦАХАЛом и ШАБАКом был отдан приказ реализовать это решение.