Нетаниягу и Кац: решение о ликвидации лидеров ХАМАСа было принято после теракта в Иерусалиме
время публикации: 09 сентября 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 18:07
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац заявили, что решение о ликвидации лидеров террора было принято в понедельник, 8 сентября, после теракта в Иерусалиме, в котором погибли шестеро израильтян.
Во вторник, 9 сентября, в связи с открывшимся окном возможностей и после консультаций с ЦАХАЛом и ШАБАКом был отдан приказ реализовать это решение.
