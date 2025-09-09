x
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
09 сентября 2025
|
09 сентября 2025
|
последняя новость: 18:07
09 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Нетаниягу и Кац: решение о ликвидации лидеров ХАМАСа было принято после теракта в Иерусалиме

Катар
Война с ХАМАСом
ХАМАС
Исраэль Кац
Биньямин Нетаниягу
время публикации: 09 сентября 2025 г., 18:07 | последнее обновление: 09 сентября 2025 г., 18:07
Нетаниягу и Кац: решение о ликвидации лидеров ХАМАСа было принято после теракта в Иерусалиме
Chaim Goldberg FLASH90

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр обороны Исраэль Кац заявили, что решение о ликвидации лидеров террора было принято в понедельник, 8 сентября, после теракта в Иерусалиме, в котором погибли шестеро израильтян.

Во вторник, 9 сентября, в связи с открывшимся окном возможностей и после консультаций с ЦАХАЛом и ШАБАКом был отдан приказ реализовать это решение.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 09 сентября 2025

МИД Катара подтвердил, что ВВС Израиля атаковали членов политбюро ХАМАСа в Дохе
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

"Огненная вершина". Опубликовано название операции по ликвидации лидеров ХАМАСа в Катаре
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 09 сентября 2025

Израильские ВВС атаковали в Дохе высшее руководство террористической организации ХАМАС