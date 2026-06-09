Раввин Йосеф Менделевич призвал евреев Европы репатриироваться

Бывший узник Сиона раввин Йосеф Менделевич в интервью сайту "Седьмой канал" заявил, что у евреев Европы нет будущего в диаспоре из-за экстремизма исламских мигрантов. Он сравнил советское прошлое с нынешней реальностью, подчеркнув, что сегодня опасность сложнее и серьезнее.

Менделевич призвал главного раввина Британии Эфраима Мирвиса подать пример общине и репатриироваться. Он раскритиковал религиозных евреев диаспоры, которые, по его мнению, из-за материальных соображений не спешат совершить алию, а также их светских собратьев, среди которых идут процессы ассимиляции. "Наш долг – кричать им: вы в опасности исчезновения, бегите", – заявил он.

Раввин усомнился в способности европейских стран защитить еврейские общины в случае эскалации, задавшись вопросом, позволят ли Бельгия, Франция, Англия и Германия эвакуационные рейсы в Израиль при необходимости. Отвечая на вопрос о готовности Израиля принять массовую волну репатриации, раввин отметил: "Будут трудности, были они и у меня, но это не повод оставаться в изгнании и ждать веревки палача".

Раввин Йосеф Менделевич родился в 1947 году в Риге. В 1966 году он основал подпольную еврейскую организацию, а в 1970 году участвовал в попытке угона самолета из СССР в Израиль. После освобождения из лагерей и репатриации в Израиль в 1981 году, он окончил ешиву "Мерказ а-Рав" и получил звание раввина. Менделевич преподает Талмуд в ешиве "Махон Меир", является членом исполнительного комитета Всемирной сионистской организации, а также входит в руководство организации "Альмагор", помогающей жертвам террора.