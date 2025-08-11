Раввин Шмуэль Элиягу написал письмо призывникам

Раввин Шмуэль Элиягу, главный раввин Цфата и член Совета главного раввината Израиля, обратился с письмом к ученикам национально-религиозных ешив-эсдер, которые в эти дни призываются на службу в боевые части ЦАХАЛа. Среди них – его внук Наве, сын министра наследия Амихая Элиягу.

В письме раввин призвал призывников помнить о своей ответственности и связи с предыдущими поколениями: "Все армии прошлых времен, со времен Моше и Йегошуа [Бин-Нуна], с вами. Вы – часть войска Давида, Матитьягу [Хасмонея] и Бар-Кохбы!"

Он также предупредил их о необходимости твердости в борьбе с врагом: "Перед вами жестокий противник, который не пощадит вас, если вы окажетесь в его руках. Не жалейте его – жалейте своих братьев!" В подтверждение своих слов раввин процитировал слова Талмуда: *"Кто милосерден к жестоким, в конце сам станет жестоким к милосердным".

Раввин Элиягу заверил призывников, что "Бог пребывает в стане Израиля… Он с каждым солдатом и бойцом", и пожелал им, чтобы исполнилось сказанное в Торе: "И увидят все народы земли, что имя Господа наречено на тебе, и убоятся тебя". В завершение письма раввин подчеркнул, что, жертвуя личными интересами ради защиты народа, призывники удостоятся благословения в этой и будущей жизни.