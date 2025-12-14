Главный сефардский раввин Израиля обратился к правительству Австралии

Главный сефардский раввин Израиля Давид Йосеф выступил с заявлением в связи с терактом на ханукальном мероприятии в Сиднее. Раввин Йосеф выразил глубокое потрясение трагедией и подчеркнул символичность времени атаки. По его словам, "именно в дни Хануки, когда евреи собираются в домах и синагогах, чтобы нести в мир свет веры и святости, представители зла попытались погасить этот свет, посеяв разрушение, скорбь и смерть".

Раввин обратился к правительству Австралии и правоохранительным органам страны с призывом к решительным действиям. "Я призываю власти Австралии: не спускайте это с рук. Еврейская кровь не является бесхозной. Необходимо действовать жестко и последовательно против проявлений антисемитизма, против исполнителей теракта и тех, кто стоял за ними. Это отвратительное преступление на почве ненависти напоминает нам, что в каждом поколении находятся те, кто желает нас уничтожить. Наш ответ тьме – умножать свет", – заявил главный сефардский раввин Израиля.

Он также направил соболезнования семьям погибших, помолился о скорейшем выздоровлении раненых и выразил поддержку еврейской общине Австралии. "Да скажет Всевышний: довольно нашим бедам, да утешит Он вас среди всех скорбящих Сиона и Иерусалима", – отметил раввин.