20 августа 2025
20 августа 2025
20 августа 2025
последняя новость: 12:32
20 августа 2025
Традиции

Письмо 80 раввинов: Израиль должен предотвратить голод в Газе

Газа
Война с ХАМАСом
время публикации: 20 августа 2025 г., 11:17 | последнее обновление: 20 августа 2025 г., 12:11
Письмо 80 раввинов: Израиль должен предотвратить голод в Газе
80 ортодоксальных раввинов, в большинстве своем – из западных стран, выступили с коллективным посланием, в котором критикуют действия Израиля, способствующие гуманитарному кризису в секторе Газы. Об этом сообщает Times of Israel.

Авторы письма осуждают ХАМАС и воздерживаются от призыва к окончанию войны. "Но преступления ХАМАСа не освобождают правительство Израиля от обязательств сделать все возможное для предотвращения массового голода", – пишут раввины, принадлежащие к либеральному крылу современной ортодоксии.

Духовные лидеры также выступают с осуждением нарастания в Израиле экстремистских голосов и нападений поселенцев на палестинских арабов в Иудее и Самарии: "Недопустима ситуация, когда в детях, живущих в секторе Газы, видят в первую очередь будущих террористов".

"На ортодоксальных евреях, как наиболее преданных сторонниках Израиля, лежит уникальная моральная ответственность. Мы должны подтвердить, что иудаизм – религия справедливости и сострадания ко всем людям", – добавляют они.

Среди подписавших послание – переехавший в Израиль бывший главный раввин теологической семинарии Yeshiva University Йосеф Блау, главные раввины Польши, Дании, Норвегии, бывший главный раввин Ирландии.

Традиции
