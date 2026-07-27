Опубликовано краткое руководство по соблюдению кашрута за границей

Раввин Йоханан Райхман опубликовал руководство по кашруту для израильтян, отдыхающих за границей. Он подчеркивает, что известный бренд или знакомая упаковка вовсе не гарантируют кошерность продукта вне Израиля. Продукция международных компаний, таких как Nestle или Danone, за рубежом нередко содержит некошерные ингредиенты, тогда как их израильские аналоги могут иметь высший уровень кашрута ("мехадрин").

Особое внимание уделяется промышленным продуктам. Хлеб, произведенный за границей, часто содержит некошерные улучшители теста и эмульгаторы (в частности, E471 животного происхождения), а также может выпекаться на формах, смазанных свиным жиром. Консервированные огурцы, соусы, майонез и горчица иногда содержат винный уксус, тогда как вино нееврейского происхождения запрещено Галахой. Шоколадные пасты могут содержать "халав нохри" (молоко, надоенное без присмотра еврея), а мороженое за пределами Израиля зачастую включает желатин и животные жиры.

Раввин Райхман также обращает внимание на популярные сервисы доставки еды. В отличие от фабрично упакованных товаров с официальной печатью, порционные блюда, такие как фалафель, пицца и шаурма, часто передаются курьерам без защитной маркировки. Согласно Галахе, если доставку осуществляет нееврей или человек, не соблюдающий заповеди, возникает опасение подмены кошерной еды на некошерную.

Чтобы избежать этого риска, для продуктов с более строгим статусом запрета необходима двойная печать, тогда как для менее строгих категорий, например, готовой выпечки или вареных блюд, достаточно одной. Поэтому при заказе следует просить заведение наклеивать на упаковку защитную пломбу или стикер, который невозможно снять незаметно.

Если же заказ доставлен без пломбы, в большинстве обычных ситуаций подмена маловероятна: курьер не получает от этого выгоды, и постфактум еду можно считать разрешенной. Однако если есть основания полагать, что заказ был перенаправлен из некошерного филиала (например, из-за нехватки продуктов), употребление такой пищи без печати строго запрещено.