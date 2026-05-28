Время зажигания субботних свечей 29 мая 2026 года

Зажигание свечей и окончание субботы:

Иерусалим – 18:58, 20:20

Тель-Авив – 19:22, 20:23

Хайфа – 19:11, 20:24

Беэр-Шева – 19:20, 20:20

Эйлат – 19:16, 20:15

Субботние свечи зажигают за 18 минут до захода солнца (в Иерусалиме – за 40 минут).

После зажигания свечей прикрывают глаза ладонями и произносят благословение: "Барух Ата, Адонай Элоэйну мэлэх аолам, ашер кидшану бэмицвотав вэцивану лэадлик нэр шель шаббат". (Благословен Ты, Господь, Бог наш, Владыка мира, который освятил нас Своими заповедями и повелел нам зажигать субботнюю свечу).

На этой неделе в синагогах читают главу "Беаалотха":

Глава начинается с повеления Всевышнего Аарону зажечь светильники Меноры в Скинии собрания. Также описывается процедура очищения и посвящения левитов на служение, подчеркивая их особую роль в замене первенцев, которые были освящены Господу в момент Исхода из Египта.

Затем Тора возвращается к празднованию Песаха. Евреи, которые были ритуально нечисты или находились в дальней дороге в установленное время, обратились к Моше с вопросом. В ответ Всевышний заповедал им совершить "Песах шени" (второй Песах) ровно через месяц – 14-го числа месяца ияра, подтверждая, что возможность исправить упущенное есть всегда.

Особое внимание в главе уделяется божественному руководству в пути: облако над Скинией указывало народу, когда сниматься с места, а когда разбивать лагерь. Вскоре после начала пути народ начал роптать. Люди стали жаловаться на отсутствие мяса, вспоминая египетскую пищу и пренебрегая манной. Моше обратился к Б-гу, который повелел собрать 70 старейшин, чтобы разделить с Моше пророческий дух и бремя ответственности. Б-г дал народу мясо, но из-за их алчности это обернулось суровым наказанием.

Завершается глава инцидентом с Мирьям и Аароном, которые упрекнули Моше. Господь вмешался, и за критику Мирьям была поражена проказой на семь дней. Народ ожидал ее исцеления, не продолжая путь, пока она не вернулась в стан, после чего путешествие в пустыню Паран продолжилось.