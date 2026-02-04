Телерепортаж: ультраортодоксальные свадьбы превращаются в финансовую ловушку

Канал i24news опубликовал репортаж о том, как ультраортодоксальные свадьбы всё чаще превращаются в финансовую ловушку для семей. По данным журналистов, в Израиле ежегодно проходит около 10 тысяч свадеб в ультраортодоксальном секторе. Вокруг этого сформировалась целая индустрия: залы, оркестры, парикмахеры и продавцы париков, изготовители штраймлов, фотографы, декораторы и десятки других поставщиков услуг. Средний доход в семьях сектора составляет около 14-20 тысяч шекелей в месяц, а стоимость одной свадьбы может достигать 150-240 тысяч.

Расходы начинаются задолго до дня торжества. Уже на стадии официального объявления о помолвке семьи платят свахе, причем суммы могут доходить до десятков тысяч шекелей. Далее следуют взаимные подарки и обязательные покупки: парик для невесты, который способен стоить 17 тысяч шекелей и выше, а также штраймл для жениха-хасида, цена которого сопоставима с сотнями порций в банкетном зале.

Даже относительно доступные по сравнению с общим рынком залы и меню остаются неподъемными на фоне доходов. В репортаже отмечается, что залы в ультрарелигиозных районах нередко бронируются за год и более, а каждая попытка удешевить формат – например, заменить полноценный банкет на более скромное угощение – не снимает общего давления и не отменяет расходов на музыку, фото, оформление и традиционные элементы церемонии.

В организации "Твуна", помогающей ультраортодоксальным семьям в том, что касается финансового планирования, объяснили: свадьба – это не разовая трата, а долгосрочный экономический проект, особенно для семей, где женят сразу нескольких детей. Без накоплений многие вынуждены обращаться в кассы взаимопомощи (ивр. гмах), брать кредиты, занимать у родственников и даже оформлять ипотеку. В итоге праздник нередко заканчивается долгами, которые тянутся годами – во многом из-за социального давления, не оставляющего пространства для более скромной альтернативы.