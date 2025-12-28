Реформа скидок на арнону с 2026 года: расширен круг получателей, муниципалитеты теряют доходы

Министерство внутренних дел Израиля опубликовало обновленную формулу расчета скидок на арнону (муниципальный налог на жилье), которая вступит в силу в 2026 году.

Как отмечает "Калькалист", изменения расширяют право на скидку для части домохозяйств со средним доходом (в том числе не относящихся к ультраотодоксальному сектору), но увеличивают общую "корзину скидок", что может ударить по бюджетам местных властей.

По оценке источников в МВД Израиля, недополученные доходы муниципалитетов составят около 200 млн шекелей в год. Местным властям будет трудно компенсировать эти потери, особенно с учетом того, что в 2026 году большинство муниципалитетов смогут поднять арнону лишь примерно на 1,6% (автоматический индекс).

"Калькалист" пишет, что формула была пересмотрена после того, как офис юридического советника правительства указал на "перекосы" прежней модели, фактически выгодной многодетным семьям – то есть прежде всего ультраортодоксальному сектору, и потребовал изменить ее к 2026 году.

Среди ключевых изменений – переход к расчету по принципу "стандартной единицы домохозяйства", а также снижение максимальной скидки по этому механизму с 90% до 80%. При этом расширяются диапазоны доходов, при которых сохраняется право на скидку: например, семья из четырех человек, которая ранее при доходе выше 11,6 тыс. шекелей в месяц не получала скидку, по новой формуле может претендовать на 40%, а при доходе до 15 тыс. шекелей – на 20%. Расширение затрагивает и небольшие домохозяйства (одинокие, пары без детей и т.п.).

Напомним, что для новых репатриантов действует отдельная льгота по арноне – до 90% на площадь до 100 кв. м на 12 месяцев в течение первых 24 месяцев после регистрации как репатрианта (размер зависит от решения конкретной муниципальной власти). Эта льгота не привязана к новой "доходной" формуле. По завершении периода репатриантской скидки следует проверять право на другие скидки, в том числе по критерию низкого/среднего дохода – уже по обновленным правилам 2026 года.