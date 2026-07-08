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Можно ли в дни траура по Храму слушать музыку, созданную ИИ? Ответ раввина

время публикации: 08 июля 2026 г., 07:18 | последнее обновление: 07 июля 2026 г., 19:50
Можно ли в дни траура по Храму слушать музыку, созданную ИИ? Ответ раввина
Yonatan Sindel/Flash90

Раввин Йосеф-Цви Римон рассмотрел вопрос о том, можно ли слушать музыку, созданную искусственным интеллектом, между 17 тамуза и 9 ава, в период траура по разрушенным Первому и Второму храму. По его мнению, решающим фактором является не источник звука, а его влияние на человека. Если такая музыка вызывает радость, как и обычная, она подпадает под те же ограничения.

Большинство современных законоучителей запрещают слушать музыку в эти три недели не только вживую, но и через радио, смартфоны и другие устройства. По словам Римона, у такого запрета могут быть два объяснения: либо он связан с тем, что электронные устройства воспроизводят записи реальных инструментов, либо с тем, что музыка, независимо от способа ее создания, вызывает радость и праздничное настроение.

Если принять первый подход, то музыку, полностью созданную и озвученную ИИ, можно было бы разрешить. Однако раввин Римон склоняется ко второму объяснению: важно не происхождение звука, а его эмоциональное воздействие. Следовательно, любая музыка, вызывающая радость, в траурные дни запрещена.

Вместе с тем раввин Йосеф-Цви Римон отмечает, что в современном мире музыка часто служит не развлечением, а фоном для работы, учебы или отдыха. Поэтому спокойная и ненавязчивая музыка отличается по своему характеру от танцевальной и праздничной. Тот, кто придерживается более мягкой позиции, может опереться на авторитетные галахические мнения и слушать спокойные мелодии.

Практический вывод раввина таков: с 17 тамуза по 9 ава веселую и энергичную музыку слушать нельзя, даже если она создана нейросетями или исполняется а капелла. Спокойную музыку некоторые законоучители разрешают до начала месяца ав, но затем рекомендуют отказаться и от нее. Грустные мелодии, способствующие размышлениям и самоанализу, допустимы даже в течение девяти дней месяца ав.

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