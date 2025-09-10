Türkiye Gazetesi: разведка Турции предупредила ХАМАС о предстоящей атаке ВВС ЦАХАЛа
время публикации: 10 сентября 2025 г., 12:29 | последнее обновление: 10 сентября 2025 г., 12:38
Турецкое издание Türkiye Gazetesi со ссылкой на источники в террористической организации ХАМАС пишет, что разведка Турции каким-то образом узнала о готовящемся ударе ВВС Израиля по штабу в Дохе и успела предупредить хамасовцев.
В публикации утверждается, что якобы благодаря этому предупреждению лидеры ХАМАСа выжили.
Türkiye Gazetesi, что 9 сентября специальная группа наблюдения турецкой военной разведки MIT следила за самолетами ВВС Израиля, и это позволило предупредить руководство ХАМАСа об опасности.
Достоверность публикации Türkiye Gazetesi крайне сомнительна.
Ссылки по теме